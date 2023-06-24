Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2023 16:24

Анатолий Овсянкин призвал соотечественников быть на стороне правды

Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин подчеркнул: Президент Российской Федерации как гарант Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина акцентировал в своем обращении к россиянам внимание на главном.
Источник:kp.ru
Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин призвал соотечественников быть на стороне правды.

Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин призвал соотечественников быть на стороне правды.

В связи с последними событиями Анатолий Овсянкин отметил: «Россия не допустит преступления против её суверенитета, сделает всё, чтобы обеспечить безопасность россиян.

Наглые призывы к расколу страны, вооружённый мятеж, посягательства на единство – это недопустимое и непростительное предательство, за которое предстоит ответить по закону! Зло должно быть остановлено!

Уважаемые смоляне и все соотечественники! Призываю вас сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, быть на стороне правды и Отечества!»

Общество: ВОПРОС ДНЯ