Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин призвал соотечественников быть на стороне правды.

В связи с последними событиями Анатолий Овсянкин отметил: «Россия не допустит преступления против её суверенитета, сделает всё, чтобы обеспечить безопасность россиян.

Наглые призывы к расколу страны, вооружённый мятеж, посягательства на единство – это недопустимое и непростительное предательство, за которое предстоит ответить по закону! Зло должно быть остановлено!

Уважаемые смоляне и все соотечественники! Призываю вас сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, быть на стороне правды и Отечества!»