«Единство, команда, результат!»

Фото: smolensk.er.ru.

На предстоящих выборах депутатов регионального парламента партию представят 83 человека – это и «одномандатники», и «списочники».

«Единая Россия» выдвинула Василия Анохина на предстоящие досрочные выборы губернатора Смоленской области. За его кандидатуру проголосовало подавляющее большинство делегатов Конференции. Кроме этого, Василия Анохина единогласно поддержали секретари первичных отделений партии, более 400 человек, с которыми он провел очную встречу перед началом масштабного мероприятия.

«Сегодня важный для Смоленщины день. Спустя 11 лет исполнительная и законодательная ветви власти будут работать согласованно, единой командой. Это накладывает и на партию, и лично на меня большую ответственность. Мы должны адаптироваться к новой реальности и трудиться по-новому. Качественнее и эффективнее. Мы должны стать одной большой командой, чьи приоритеты устремлены во благо развития Смоленщины, каждого ее жителя. Благодарен коллегам за доверие. Нам предстоит большая трудная работа. Мы с вами должны оправдать надежды, которые на нас возлагают жители региона», - обратился к делегатам и гостям Конференции Василий Анохин.

Фото: smolensk.er.ru.

Кроме того, врио губернатора региона возглавит общеобластную часть списка на выборы в заксобрание от партии. В «тройку» вошли секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов и глава филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Наталья Полушкина.

Вице-спикер Госдумы, депутат от Смоленской области Сергей Неверов отметил, что это по-настоящему историческое событие для региона.

«Мы идем на выборы единой командой – исполнительная и законодательная власть. В Смоленской области такого еще не было, и это, конечно, вселяет очень серьезные надежды. Все это время партия работала на благо смолян и заручилась их поддержкой и доверием. Теперь на нас еще большая ответственность. Мы должны работать еще более слажено, эффективно, особенно в эпоху вызовов. Впереди огромная работа, которую предстоит выполнить ответственно, в постоянном диалоге с людьми – нужно находить решение самых насущных вопросов, и в единой команде с Василием Николаевичем мы действительно сможем это сделать. Напомню об одном важном принципе, который есть у нас в партии – обещать людям только то, что мы сможем выполнить. А вместе мы сможем многое. Друзья, вперед!» - обратился к коллегам Сергей Неверов.

Среди гостей Конференции также присутствовали руководитель Центрального межрегионального координационного совета партии, депутат Госдумы Андрей Парфенов и депутат Госдумы Артём Туров.

«Формируется новая политическая эпоха, новая команда. Я призываю всех кандидатов собирать наказы, предложения, вместе с жителями скорректировать нашу Народную программу и с этой программой уже выйти на второй этап Конференции, а потом эффективно реализовывать», - отметил Андрей Парфенов.

Подводя итог, секретарь Смоленского реготделения партии Игорь Ляхов еще раз подчеркнул значимость принятых во время Конференции решений.

«Решения, которые были приняты во время Конференции – они определяют путь развития партии «Единая Россия» в Смоленской области. Впервые была выдвинута кандидатура губернатора. Ответственность сегодня лежит на всех нас – ответственность за самое главное – за единство в регионе. Мы уже прошли предварительное голосование. Отмечу, что ни одна политическая партия не проводит такую процедуру. Партия показала, что даже в самые сложные годы может работать сплоченно и на результат. У нас сегодня есть единство и поддержка для того, чтобы сделать жизнь смолян лучше», - заключил Игорь Ляхов.

Отметим, в числе кандидатов, выдвинутых партией на выборы, много новых лиц – это общественники, педагоги, врачи, представители сельского хозяйства, культуры и даже участники СВО. Руководитель Смоленского отделения «Волонтерской Роты Боевого Братства» Денис Корж ушел добровольцем на фронт в ноябре прошлого года. Сейчас, находясь в краткосрочном отпуске, смог присутствовать на Конференции. Смолянин признается, что после выполнения задач спецоперации хочет работать на благо малой родины и смолян.

«Мне особенно импонирует работать в такой команде. Как участник специальной военной операции, я знаю, насколько вкладывается партия и ее представители в такое непростое время», - рассказал Денис Корж.

По словам руководителя общественной организации «Ваш Тыл67» Елены Потапенковой, уже заметы положительные перемены:

«Я – патриот нашего города, и уже вижу перемены к лучшему. Это хорошая команда из хороших людей. Мы все будем вместе стараться на благо Смоленска и области, чтобы жители гордились не только богатым историческим прошлым Смоленщине, но и настоящим, и будущим».

Во время региональной Конференции также вручили партийные билеты жителям Смоленской области, в их числе семейная пара Иван и Вера Афанасьевы.