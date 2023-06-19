В Смоленскэнерго в ходе соревнований определили лучшую бригаду по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ

Фото: ПАО «Россети Центр».

В начале июня 2023 года на учебном полигоне «Лубня» состоялись финальные соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго». Мероприятия по выявлению лучшей бригады проходят ежегодно. В отборочных соревнованиях принимают участие 24 бригады из разных районов электрических сетей, победители в каждой зоне обслуживания приезжают на финал в Смоленск.

Цель соревнований – повышение профессионализма сотрудников, проверка знаний, умений и навыков, грамотного, а главное безопасного проведения работ на энергообъектах. Соревнования традиционно состоят из четырех этапов, в ходе которых бригады участвуют в тестовой проверке знаний; демонстрируют действия при освобождении пострадавшего от действия электрического тока на КТП и оказании пострадавшему первой помощи с использованием манекена-тренажера, решают ситуационные задачи; меняют проходной изолятор 10кВ на КТП-10/0,4кВ; ликвидируют пожар в ячейке трансформатора КТП-10/0,4кВ. Упорная борьба между четырьмя бригадами распределительных электрических сетей Смоленскэнерго завершилась победой бригады Смоленского района электрических сетей. Второе место заняла команда из Сафоновского района. Бронзовыми победителями стали представители Хиславичского района электрических сетей.

По результатам анкетирования судейской комиссии по большинству голосов определились лучшие по профессии: лучшим электромонтером признан электромонтер Сафоновского РЭС Анатолий Грицков, а лучшим мастером - мастер Хиславичского РЭС Андрей Захаренков. Звание «Самый опытный участник» получил электромонтер Темкинского РЭС Сергей Бардышев, а самым молодым участником соревнований стал мастер Темкинского РЭС Никита Белов.

«Профессиональные и перспективные – так можно охарактеризовать не только команду победителей, но и всех участников прошедшего финала соревнований. Наблюдать за слаженностью действий участников на этапах, быстротой принятия решений интересно и волнительно одновременно. Уверен, что в реальной ситуации наши специалисты также профессионально готовы будут выполнить поставленные перед ними задачи», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.