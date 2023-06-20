Берегите ваших детей!

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» предупреждает о том, что главные причины трагических происшествий на энергообъектах с детьми – баловство и элементарное незнание правил электробезопасности.

Уважаемые родители! Просим напомнить вашим детям об опасности игр вблизи открытых трансформаторных подстанций и проникновении внутрь! Оборудование находится под очень высоким напряжением.

Расскажите вашему ребенку об опасности запуска пиротехники под ЛЭП. Неосторожные действия в охранной зоне линий и подстанций могут привести к обрыву провода и, как следствие, к электротравме.

Запретите ребенку самовольно включать иллюминацию и на улице, и в доме, а также прикасаться к проводам и лампочкам световой декорации, так как изоляция проводов со временем утрачивает первоначальные свойства.

Напомните детям о том, что нельзя касаться железобетонных опор ЛЭП, так как в случае технической неисправности объект может находиться под напряжением. Нельзя взбираться на опоры ЛЭП и кровлю гаражей с открытой электропроводкой. Запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации. Не следует открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях.

Запомните сами и расскажите детям: подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 метров опасно для жизни. Вокруг такого провода возникает опасная зона «шагового напряжения», выходить из которой следует исключительно «гусиным» шагом.

Смертельно опасно делать сэлфи вблизи энергообъектов. Категорически запрещается залезать на опоры ЛЭП, рядом с электрооборудованием использовать палку для селфи. Велик риск не рассчитать длину монопода и попасть под высокое напряжение, так электричество может убить даже при отсутствии непосредственного контакта тела человека с проводом. Поднимая монопод над собой, «охотник за лайками» сокращает расстояние до токопроводящих элементов электросети, подвергая себя смертельной опасности.

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций, или электрических щитов во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить об этом по единому номеру «Прямой линии» энергетиков 8-800-220-0-220.

Об опасности поражения электрическим током предупреждают закрепленные на электроустановках знаки или плакаты. Обращайте внимание на предупреждающие знаки: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!». Это не простые слова, а предупреждение о реальной угрозе.