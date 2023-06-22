Прокуратура Смоленской области подала иск в суд об установлении факта геноцида

Немецко-фашистские захватчики причинили Смоленской области материальный ущерб больше 17 триллионов рублей. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Прокуратура Смоленской области подала иск в Смоленский областной суд об установлении факта геноцида. Поручение дал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.

- В День памяти и скорби, в 82-ю годовщину с начала Великой Отечественной войны, прокуратура Смоленской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на оккупированной в период с июля 1941 года по сентябрь 1943 года территории Смоленщины, - рассказали в прокуратуре.

Фашисты осуществляли жестокие пытки и истязания, смертные казни, расстрелы и сожжения. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Только в Смоленске и его окрестностях в годы войны немецкие захватчики расстреляли и замучили свыше 135 тысяч мирных граждан и военнопленных. Общее число жертв за период оккупации в регионе составило больше 510 тысяч человек, из них 90 тысяч мирного населения, 300 тысяч военнопленных. Также 120 тысяч граждан насильственно были угнаны с территории области с целью последующего привлечения к принудительному труду. Немецко-фашистские захватчики причинили Смоленской области материальный ущерб больше 17 триллионов рублей.

120 тысяч граждан насильственно были угнаны с территории области с целью последующего привлечения к принудительному труду. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Но кроме самих немецких захватчиков на территории области зверствовали их пособники – предатели Родины, выходцы из Украины, действовавшие в отношении мирного населения с особой жестокостью. На стороне оккупантов выступали также австрийцы, мобилизованные поляки, чехи и французы.

Действовавшие карательные батальоны массово уничтожали советских граждан и военнопленных. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

- В период оккупации Смоленской области захватчиками и их пособниками были совершены массовые и жестокие преступления против мирных жителей, - рассказали в прокуратуре Смоленской области. - Немецкие войска уничтожали населенные пункты, грабили население, использовали мирных жителей в качестве тягловой силы на сельскохозяйственных работах и живого щита при столкновениях с частями Красной Армии и партизанами. Действовавшие карательные батальоны массово уничтожали советских граждан и военнопленных, осуществляли жестокие пытки и истязания, смертные казни, расстрелы и сожжения.