Смоленские энергетики проводят мероприятия для детей в рамках проекта «Безопасное лето со «Смоленскэнерго»

Фото: ПАО "Россети Центр"- "Смоленскэнерго".

В июне в исполнительном аппарате филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» прошла экскурсия для детей с летней площадки «Красные кепки» г. Смоленска. Мероприятие было организовано в рамках проекта совета молодежи филиала «Безопасное лето со Смоленскэнерго».

Ребята побывали на выставке, посвященной 60-летию филиала, а также в музее энергетики Смоленщины, где увидели макеты электростанций, смогли померить костюм электромонтера, повторить правила безопасного обращения с электричеством и узнать, как правильно экономить электроэнергию в своей квартире.

На летних каникулах профориентационная и профилактическая работа энергетиков не прекращается – в течение всех трех месяцев сотрудники компании встречаются с детьми и знакомят их с миром энергетики – таким интересным, но таким опасным. В дни, когда теплая погода манит на улицу, наиболее важно напомнить подрастающему поколению о правилах безопасной игры на свежем воздухе, научить замечать энергообъекты, которые кажутся обыденными, но представляют опасность при неправильном взаимодействии.

«Уже не первый год дети приходят летом в гости в наши подразделения в разных районах области, кроме того, наши специалисты с удовольствием посещают детские лагеря отдыха, чтобы рассказать о своей профессии и напомнить об опасности электрического тока. В ходе таких встреч важны игровые техники и неформальное общение – так дети намного легче запоминают информацию и, надеюсь, применят полученные знания в нужный момент», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.