Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики рака легких. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рак легких – один из самых распространенных видов онкологических заболеваний, сообщает Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Каждый год в мире диагностируется около 2,2 млн случаев рака легкого, что составляет 11 процентов от всех выявленных злокачественных новообразований. По данным мировой статистики он занимает второе место после рака молочной железы.

Рак легкого лидирует по распространенности у мужчин (16,3% от всех впервые диагностированных опухолей). Растет заболеваемость и смертность от рака легкого среди женщин. Предполагается связь роста с увеличением количества курящих женщин.

– Рак легкого – основная причина смерти среди всех видов рака. Ежегодно от этой болезни умирает около 1,8 млн человек в мире. Это 17% от всех смертей, вызванных злокачественными заболеваниями среди обоих полов, – говорит врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяна Чемова. – В России в 2020 году от этого заболевания умерло 49 158 человек.

В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в Смоленской области в 2022 году рак легкого занимал 3 место, лидируя среди мужчин – 15,4% от общего числа онкобольных. В Смоленской области в 2022 году впервые поставлен диагноз: рак легкого у 297 мужчин и 75 женщин, из них у 206 человек заболевание выявлено на последней 4 стадии.

Больше всего случаев зарегистрировано в возрастной группе от 60 до 75 лет. На конец 2022 года всего с данным заболеванием под наблюдением находилось 800 человек.

– Курение табака – это причина до 90% случаев рака легкого в общемировой статистике (в том числе пассивное курение). В табачном дыме содержится минимум 69 веществ, достоверно вызывающих рак. У курильщиков в 22 раза выше вероятность заболеть раком легких.

Считается, что влияние так же оказывает регулярный контакт с канцерогенными веществами. Например, если человек имеет дело с асбестом, цементом, радиоактивным газом или вдыхает урановую руду, мышьяк, бериллий, кадмий, диоксид кремния, винилхлорид, соединения никеля, соединения хрома, горчичный газ и хлорметиловый эфир, это может повлиять на риск развития рака легкого, - обращает внимание врач.

Факторы риска развития рака легкого:

- курение и употребление алкоголя;

- избыточная масса тела или ожирение;

- нездоровое питание с низким уровнем потребления фруктов и овощей;

- малоподвижный образ жизни;

- загрязнение воздуха в городах.

В ноябре 2017 года была утверждена Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года, которая нацелена на разработку и реализацию комплекса мер для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями, снижение общей смертности от онкологии.

С 2019 года граждане от 40 лет могут проходить ежегодно профилактическое обследование в рамках диспансеризации, включающее скрининг на самые распространенные онкологические заболевания. Все люди, старше 18 лет раз в два года проходят флюорографию или рентгенографию легких.

Сегодня в арсенале врачей есть все современные технологии для терапии онкологических заболеваний, растет ранняя выявляемость и, соответственно, выживаемость.

В настоящее время рак не приговор: это болезнь, с которой можно справиться, которую умеют лечить.