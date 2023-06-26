В «Смоленскэнерго» прошли мероприятия по безопасности дорожного движения

Фото: ПАО "Россети Центр".

Сотрудники отделения ГИБДД по Смоленской области посетили филиал «Смоленскэнерго» в целях проведения профилактической работы по соблюдению правил дорожного движения.

Мероприятия в разных районах области состоялись в рамках месячника «Внимание, дети!», который стартовал 10 мая 2023 года.

Главными задачами стала предупредительно-профилактическая работа с водителями филиала по обеспечению безопасности дорожного движения, сокращению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и обеспечению их защиты на дорогах во время летних школьных каникул.

В ходе беседы инспектор рассказал водительскому составу «Смоленскэнерго» основные причины и последствия дорожных аварий на территории Смоленской области, в том числе с участием пассажирского транспорта, а также об административной и уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортных происшествий и нарушение правил дорожного движения.

Особое внимание водителей компании представители Госавтоинспекции акцентировали на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок. Дорожные полицейские еще раз напомнили, что основными рисками возникновения ДТП становятся нарушения правил перевозки детей, скоростного режима, расположения транспортных средств, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, нарушения правил на дороге детьми-пешеходами, а также их передвижения на средствах индивидуальной мобильности, велотранспорте и мототехнике.

Кроме того, водителям были разъяснены особенности эксплуатации транспортных средств в сложных погодных условиях.

«В филиале трудится около 500 сотрудников службы механизации и транспорта, которые готовят машины к работе и ежедневно выезжают на объекты энергетики. Перевозка пассажиров – ответственный и важный труд, а работа водителем в электроэнергетике ответственна вдвойне, ведь от их знаний и навыков зависит не только безопасность вождения в любых погодных условиях, но скорость доставки бригад к месту работ», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.