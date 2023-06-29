Есть бизнес-план? Мы поддержим!

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Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый мерам поддержки предпринимателей в Смоленской области. На вопросы ведущего и смолян ответили начальник департамента инвестиционного развития Смоленской области Екатерина Сырченкова и руководитель регионального центра «Мой бизнес» Сергей Шапкин.

Сколько это в процентах?

— Смоленская область заняла восьмое место инвестиционного рейтинга всех субъектов РФ, поднявшись за год на три позиции. По направлению «Институты для бизнеса» Смоленская область стала первой в стране. Благодаря чему достигнуты такие результаты и появилось ли что-то новое в сфере поддержки предпринимательства?

Екатерина Сырченкова: — Поддержка малого и среднего бизнеса реализуется в рамках нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Большую часть мер поддержки можно получить через центр «Мой бизнес».

Отмечу, что в Смоленской области — один из самых комфортных в стране налоговых режимов для малого бизнеса. Действует пониженная ставка налога по УСН «доходы» для ИТ-бизнеса, для отдельных видов деятельности действуют льготные ставки в 5% и 7% вместо возможных 15%.

Также предоставляются налоговые каникулы для вновь созданных субъектов МСП, применяется специальный режим для самозанятых граждан. Кроме того, департамент инвестиционного развития оказывает финансовую поддержку малого бизнеса в форме субсидий и грантов. В 2023 году предприниматели смогут воспользоваться субсидией на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.

В этом году на грантовую поддержку выделено более 9 млн. рублей. Приём заявок планируем на сентябрь текущего года. Хочу обратить внимание, что, прежде чем получить грант, будущие предприниматели обязательно проходят обучение основам предпринимательской деятельности на базе Центра бесплатно.

Индивидуальный подход

— «Мой бизнес» хорошо зарекомендовал себя среди предпринимательского сообщества.Десятки смоленских бизнесменов обратились сюда за поддержкой и получили её. Напомните, пожалуйста, чем вы можете помочь малому и среднему бизнесу?

Сергей Шапкин: В нашем центре предприниматели и граждане, планирующие открыть своё дело, могут по принципу «одного окна» получать бесплатно все необходимые услуги для начала ведения бизнеса и для его масштабирования и ускоренного развития.

Мы активно помогаем потенциальным и начинающим предпринимателям. Наша задача состоит в том, чтобы помочь им пережить первый — самый сложный год. Для этого специалисты помогают выбрать нишу для бизнеса, составить бизнес-план, пройти все формальные процедуры максимально быстро и комфортно, сопровождая на каждом шагу.

Для компаний, которые работают уже больше года и хотят развиваться дальше, в центре «Мой бизнес» бесплатно оказывают услуги, направленные на ускоренный рост и масштабирование. В первую очередь с помощью цифровой платформы МСП.рф проводится анализ бизнеса по 44 параметрам, рассчитывается рейтинг компании, определяются зоны роста. После этого в проактивном режиме подбираются комплексные услуги, которые подходят каждой конкретной компании. Это может быть сопровождение по выходу на маркетплейсы, расширение рынков сбыта, помощь с выводом на рынок новой продукции и другие. Все вопросы можно уточнить по телефону «горячей линии» 63-80-38.

— А что делать жителям районов, которые хотели бы открыть своё дело? Как в муниципалитетах развивается инфраструктура по поддержке бизнеса?

Екатерина Сырченкова: — В настоящее время проходит масштабное обучение представителей органов местного самоуправления этой работе, и в ближайшее время в каждом районе будет определён уполномоченный по работе с малым бизнесом, который будет знать обо всех реализуемых мерах поддержки и обладать информацией, куда направлять начинающего предпринимателя, чему ему помочь в тех или иных вопросах. Список уполномоченных будет размещён на сайтах центра и департамента инвестиционного развития.

Ну начинайте!

— Если говорить о молодёжном предпринимательстве, что вы можете предложить для начинающих бизнесменов?

Екатерина Сырченкова: — В Смоленской области поставлена задача максимально создать условия, стимулирующие молодёжь заниматься предпринимательской деятельностью. На 2024 год разрабатывается региональная программа грантовой поддержки для начинающих предпринимателей «Первый старт». Это позволит молодым предпринимателям получить региональную финансовую поддержку до 500 тысяч рублей на открытие своего дела.

Также будут увеличены размеры и сроки предоставления микрозаймов по программам «Стартап» для начинающих предпринимателей (от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, процентную ставку в размере 3% и срок предоставления микрозайма до 36 месяцев планируется оставить без изменений) и программы для самозанятых граждан (от 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей при сохранении прочих условий).

Кроме того, получить финансовую поддержку на развитие предпринимательской деятельности молодые люди могут и в рамках социального контракта.

— Кто может претендовать на заключение социального контракта и что в связи с этим следует знать смолянам?

Сергей Шапкин: — В этом году продолжится программа по выдаче соцконтрактов на 350 000 рублей в Смоленской области. Социальный контракт — это соглашение, по которому органы соцзащиты помогают получить стабильный доход и преодолеть жизненные трудности. Благодаря контракту можно открыть своё дело, развить личное подсобное хозяйство. Он заключается с гражданами со среднемесячным доходом семьи ниже прожиточного минимума.

В прошлом году соцконтракты заключили почти 400 человек. На полученные деньги кто-то запустил бизнес по производству и продаже мёда, сладостей, кто-то открыл своё дело по изготовлению мебели или оказанию бытовых и косметологических услуг населению.

В Центре на Тенишевой, 15 еженедельно по вторникам проводится обучение по написанию бизнес-планов для заключения соцконтракта. В текущем году обучение прошли более 200 человек.

Пофестивалим?

— Какие форумы и встречи запланированы в нашем регионе, участие в которых позволит представителям бизнес-сообщества пообщаться и обменяться опытом?

Екатерина Сырченкова: — 28 июня в киноцентре «Современник» пройдёт гастроконференция. Там будет обсуждаться подготовка к фестивалю уличной еды Street Food Russia, запланированному на 5-6 августа 2023 года.

После прошлогоднего мероприятия мы собрали массу положительной обратной связи по этому новому для смолян формату, ну а те замечания, которые были от гостей фестиваля, организаторы постараются учесть и сделать его ещё лучше. Площадка проведения Фестиваля останется неизменной — ул. Ленина и ул. Маяковского.

Также в августе (5-6-го числа) в очередной раз пройдёт уникальное для нашего региона событие, которое из года в год собирает вместе студентов, IT-специалистов и просто всех интересующихся ИТ-сферой. Это open-air фестиваль IT и бизнеса — Табтабус. Место встречи — агроусадьба «Екатеринки».

Бизнес-ликбез для мам

— Не секрет, что некоторые мамы в декрете задумываются об открытии своего дела. Чем им можно помочь?

Сергей Шапкин: — Минэкономразвития России сообщило о перезапуске масштабного проекта «Мама-предприниматель». В Смоленской области обучение будет проходить с 18-го по 22 сентября 2023 года. Смолянок ждёт около 40 часов тренингов по открытию и развитию своего дела и подготовке бизнес-плана своего проекта. Лучший проект, по мнению жюри, получит грант 100 000 рублей на развитие. К участию приглашаются матери несовершеннолетних детей, которые только планируют открыть своё дело или ведут бизнес не более одного года. Если вы только ждёте ребёнка и находитесь в декрете-тоже можете участвовать. Регистрация открыта на сайте мамапредприниматель.рф».

Запись прямого эфира доступна в группах Смоленской области ВКонтакте (https://vk.com/smolensk) и Одноклассниках (https://ok.ru/smolobl67).