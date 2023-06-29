Дети смоленских энергетиков отдыхают в спортивно-оздоровительных лагерях региона

Фото: Филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» продолжает проведение планомерной целенаправленной политики в области социальной поддержки работников филиала и их детей. В летний период 2023 года 60 детей сотрудников планируют отдохнуть в летних спортивно-оздоровительных лагерях Смоленской области на льготных условиях. Работникам компании согласно коллективному договору компенсируется значительная часть стоимости путевки, а работникам, имеющим 3 и более детей или детей-инвалидов, путевки в детские оздоровительные лагеря предоставляются бесплатно. В этом году дети энергетиков отдохнут в «Прудке», «Пржевальском», «Ласточке», «Смене» и «Салюте». На протяжении трех недель смены для ребят запланирован ряд досуговых мероприятий, в том числе и на открытом воздухе, мастер-классы, занятия в кружках, спортивные соревнования, познавательные часы, соревнования в интеллектуальных викторинах и конкурсах.

Сами энергетики приезжают в спортивно-оздоровительные лагеря, чтобы провести тематические мероприятия по электробезопасности, рассказать о своей профессии и бережном обращении с энергоресурсами.

«Мы отправляем на отдых детей всех сотрудников, которые выразили такое желания. Ребята должны летом с пользой проводить время, укреплять свое здоровье, развиваться и познавать новое, находиться под присмотром», – отметил заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.