В «Смоленскэнерго» начал работу девятый трудовой сезон студенческих строительных отрядов

Фото: ПАО "Россети Центр"- "Смоленскэнерго".

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» стартовал новый трудовой сезон студенческих стройотрядов. В 2023 году в число стройотрядовцев вошли 20 студентов Национального исследовательского университета «МЭИ» и 30 студентов средних специальные учебных заведений Смоленской области: Вяземского железнодорожного техникума, Смоленской областной технологической академии, Рославльского многопрофильного колледжа, Ярцевского индустриального техникума, Вяземского политехнического техникума.

Торжественная церемония открытия по многолетней традиции состоялась на базе филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. Смоленске. Трудовую деятельность в течение летних месяцев студенты будут осуществлять в составе бригад Вяземского, Рославльского, Духовщинского, Шумячского, Кардымовского, Хиславичского, Починковского, Шумячского, Ярцевского, Смоленского и Смоленского городского районов электрических сетей. По опыту прошлых лет студенты-стройотрядовцы будут привлекаться к составлению документации по техприсоединению, работе со схемами электрических соединений в специализированных программных комплексах, расчету уровней напряжения и потерь электроэнергии в распределительной сети 6-10 кВ, а также к обходам и осмотрам линий электропередачи и участию в снятии показаний приборов учета электроэнергии.

С каждым студентом на полтора месяца заключен срочный трудовой договор. Все стройотрядовцы перед началом работы обязательно пройдут обучение и проверку знаний по охране труда. Получив соответствующие группы по электробезопасности и знания по безопасному проведению работ, они будут допущены к практической деятельности. «Организация работы строительного отряда является частью комплексной работы по формированию кадрового резерва филиала. Распределение на производство работ будет проходить с учетом пожеланий студентов. При этом за каждым молодым человеком будет закреплен наставник из числа самых опытных сотрудников компании. Он будет сопровождать весь процесс производственной деятельности будущих энергетиков, включая контроль прохождения необходимых инструктажей по технике безопасности и соблюдение правил охраны труда в ежедневной работе», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.