«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» запустили новое мобильное приложение «Есть свет!»

Фото: ПАО «Россети Центр».

Приложение позволяет напрямую передать сообщение об отсутствии электроэнергии диспетчеру филиала, получить обратную связь об отключении и времени восстановления электроснабжения, а также оформить подписку и оперативно получать уведомления обо всех плановых и аварийных отключениях по интересующим потребителя адресам.

Установить приложение «Есть свет!» можно через магазин приложений мобильного устройства Google Play или App Store, воспользовавшись поиском, а также перейдя по ссылкам или отсканировав QR-код.

Напомним, в компании уже реализован ряд сервисов для связи с потребителями. В частности, получить информацию об отсутствии электроэнергии можно по телефону горячей линии 8-800-220-0-220, в разделе «Сообщить об отключении электроэнергии» на официальном сайте компании, либо подписавшись на уведомления по электронной почте или СМС.

Ссылка для устройств на платформе Android (https://play.google.com/store/apps/det...r.yeslight) Ссылка для устройств на платформе iOS (https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B5%D...6447586048)