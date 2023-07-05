Фото: ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» напоминают: делать селфи на энергообъектах смертельно опасно! Категорически запрещено не только делать селфи непосредственно на энергообъектах, но и использовать монопод (в разговорной речи – селфипалка), чтобы сфотографироваться в охранных зонах подстанций и воздушных линий. Длина моноподов порой достигает нескольких метров, и этого достаточно, чтобы получить электротравму, даже если контакта с энергооборудованием, находящимся под напряжением, не было.

Важно знать, что попасть под напряжение можно и не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним на недопустимое расстояние. В воздушном промежутке между электроустановкой и телом человека возникнет электрическая дуга, которая нанесет несовместимые с жизнью травмы. Чтобы фото не стало последним, необходимо соблюдать элементарные правила электробезопасности.

Не делать селфи непосредственно на энергообъектах. Не использовать палку для селфи рядом с электрооборудованием и линиями электропередачи! Существует высокий риск не рассчитать длину монопода и попасть под напряжение. Не устраивать игры вблизи энергообъектов! Не приближаться к оборванным проводам ближе, чем на 8 метров! Это смертельно опасно! Попав в зону шагового напряжения, выходите из нее так называемым «гусиным шагом» – пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. При обнаружении оборванного провода сообщите об этом энергетикам по бесплатному телефону 8-800-220-0-220. Не набрасывать на провода посторонние предметы и не запускать вблизи них летательных аппаратов и воздушных змеев! Обращать внимание на предупреждающие знаки на энергообъектах. «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай – убьет!» – это не простые слова, это предупреждение о реальной угрозе.