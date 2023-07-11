Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» предупреждает, что неправильное обращение с электричеством опасно для жизни!

Фото: ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Основные правила поведения с электричеством на улице:

- НЕ подходите к трансформаторным пунктам и другим электрическим устройствам, не перелезайте через ограждения

- НЕ влезайте на опоры линий электропередачи, пригласите специалистов для подключения к электрической сети

- НЕ делайте набросы на провода, не разбивайте изоляторы

- НЕ приближайтесь и не прикасайтесь к провисшим, оборванным, лежащим на земле проводам линий электропередачи и не приближайтесь к ним на расстояние ближе 8 метров. Оборванный провод может находиться и на мокром после грозы дереве, опасно подходить близко к такому дереву

- НЕ допускайте игр и запуска воздушных змеев вблизи электрических сетей и устройств

- НЕ стройте бани и сараи, не храните дрова и сено под воздушными линиями электропередачи

- НЕ разрешайте детям играть под воздушными линиями электропередач, открывать двери трансформаторных будок и распределительных устройств, забираться на опоры, крыши домов и строений, поблизости с которыми проходят электрические провода

- НЕ следует прикасаться рукой к его борту при входе в троллейбус: его корпус может находиться под напряжением из-за пробоя изоляции. Электрички и трамваи в этом отношении не опасны, потому что всегда заземлены.

Правила поведения с электричеством впомещении:

- следите за тем, чтобы розетки и другие разъемы не искрили, не грелись, не потрескивали;

- не открывайте лестничные электрощитки и вводные устройства;

- не вбивайте гвоздь в стену, если не знаете, где проходит скрытая электропроводка;

- не чините электропроводку самостоятельно, пригласите электрика; если вы меняете лампочку, пробки, моете холодильник или электроплиту, отключите прибор от электросети; -чтобы обезопасить маленьких детей, закройте розетки специальными заглушками;

- не оставляйте в розетке вилку шнура питания, даже если электроприбор выключен;

- не вытягивайте вилку из розетки, потянув за шнур, он может оборваться;

- не обматывайте выключатели и розетки изоляционной лентой;

- не прикасайтесь одновременно к электроприборам (выключателям, розеткам, патронам) и заземленным металлическим предметам (батареям отопления, водопроводным и газовым трубам);

- пользуясь удлинителем, после окончания работы сначала выдерните его из розетки, а затем сворачивайте в кольцо; - не беритесь за электрическую вилку мокрой рукой;

- розетки должны быть установлены как можно дальше от раковины и ванны;

- опасность поражения электрическим током существует всюду, где используются электроустановки, поэтому практически ни одно помещение нельзя назвать безопасным.

Помните! Рассказывая детям об опасности поражения электрическим током, вы защищаете их от несчастных случаев!