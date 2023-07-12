Энергетики Смоленскэнерго оценили научные работы выпускников профильного вуза

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

Представители филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» на конкурсе «Лучший научный проект» дали профессиональную оценку научным работам бакалавров и магистров кафедры «Электроэнергетические системы» филиала «Национального исследовательского университета МЭИ» в г. Смоленске. В качестве экспертов от энергокомпании выступили первый заместитель директора – главный инженер Смоленскэнерго Александр Колдунов и начальник отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности Юрий Кривцов. По итогам были определены победители и призеры по разным номинациям. Наградами отмечены 4 бакалавра и магистр.

Среди бакалавров лучшими научными проектами в области технических решений и технологий для линий электропередачи, подстанций, распределительных и соединительных пунктов стали работы Дмитрия Иванова «Анализ методов диагностики опорной высоковольтной изоляции и кабельных вводов» и Никиты Питерского «Оптимизация размещения устройств компенсации реактивной мощности в распределительных электрических сетях».

Лучшими научными проектами в области систем автоматизированного управления признаны проекты Виталия Захарова «Разработка автоматизированной динамической модели кольцевой сети 110кВ на базе программного комплекса» и Дмитрия Голдесова «Исследование принципов функционирования цифровых дистанционных защит». Среди магистров в данной номинации победу одержал Павел Макаров с работой «Совершенствование методов анализа работы релейной защиты и автоматики элементов подстанций».

«Уже одиннадцатый год филиал проводит конкурс научных проектов студентов профильного вуза, чтобы дать возможность выпускникам развивать свои профессиональные компетентности и заявить о себе, а энергокомпании выявить будущих высококлассных специалистов, предложить им занять существующие вакансии или пригласить в кадровый резерв», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.