Смоленскэнерго выдало почти 600 кВт мощности объектам сельского хозяйства региона

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» за пять месяцев 2023 года выполнил технологическое присоединение к электросетям объектов сельхозназначения общей мощностью 577 кВт.

В Руднянском районе в феврале выполнены работы по электрификации животноводческого комплекса для разведения овец. Специалисты компании в рамках договора технологического присоединения построили участки воздушных линий электропередачи, установили опоры, смонтировали выносной щит учета и трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. В апреле подана электроэнергия на объект сельскохозяйственного производства в Вяземском районе. В мае увеличена мощность телятника в д. Заворово Сафоновского района. Для этого энергетики выполнили реконструкцию воздушной линии 0,4 кВ и трансформаторной подстанции.

Самый крупный подключенный в этом году объект сельхозназначения расположен в Шумячском районе (мощность 242 кВт). Специалисты филиала здесь построили воздушную линию 10 кВ, участок линии 0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ, установили опору и выносной щит учета электроэнергии.

«Смоленскэнерго постоянно поддерживает развитие сельского хозяйства. Крупные и малые, новые и модернизируемые сельхозпредприятия оперативно получают необходимые мощности. Выполняя обязательства по договорам технологического присоединения энергетики вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности и дальнейшее социально-экономическое развитие области», – прокомментировал заместитель генерального директор-директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.