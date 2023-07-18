Смоленскэнерго освещает территории школ к новому учебному году

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

В летние месяцы специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» проводят работу по повышению надежности, эффективности и энергосбережения наружного освещения учебных заведений региона.

В июне текущего года выполнены работы по устройству уличного освещения территории и стадиона средней школы № 8 г. Вязьмы. Здесь смонтировано и установлено 8 новых светодиодных светильников. Энергетики до конца лета проверят готовность систем уличного освещения вблизи учебных заведений, отремонтируют и заменят светильники на территориях школ.

Ранее в этом году были выполнены работы по восстановлению уличного освещения на территории Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ярцевский специализированный дом ребенка «Солнышко».

Ремонт и техническое обслуживание сетей и светильников проводятся с привлечением квалифицированных специалистов и применением современных энергоэффективных технологий и решений. Работы по обслуживанию уличного освещения, а также установке новых светильников выполняются в соответствии с заявками и в рамках заключенных договоров с органами местного самоуправления. Напоминаем, что независимо от того, является ли филиал подрядной организацией по обслуживанию наружного освещения в конкретном населенном пункте или нет, заявку на ремонт светильников жителям необходимо подавать в местную администрацию.

«Качественное наружное освещение является безусловным приоритетом для филиала. В общей сложности за первое полугодие 2023 года «Смоленскэнерго» заключило 160 контрактов на техобслуживание сетей наружного освещения муниципальных образований региона. Специалисты филиала в настоящее время обслуживают больше 58 тысяч светильников во всех районах области», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.