«Смоленскэнерго» проведет очный прием заявителей по теме техприсоединения

Фото: предоставлено "Смоленскэнерго".

"Смоленскэнерго" 20 июля проведет очный прием заявителей по вопросам техприсоединения к электрическим сетям.

Еженедельно по четвергам заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин проводит очный прием заявителей по вопросу осуществления технологического присоединения к сетям филиала, а также другим возникающим вопросам.

Встречи проходят с 09.00 до 18.00 на площадке МФЦ «Мои документы» по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная 2/13. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону бесплатной горячей линии компании 8-800-220-0-220.