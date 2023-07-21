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Общество21 июля 2023 12:11

Смоленскэнерго выполнило переустройство линии электропередачи на территории строящегося онкодиспансера

По проекту в кабельную линию переведено порядка километра воздушной линии 6 киловольт
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» выполнили работы по переносу воздушной линии на территории строящегося онкодиспансера в рамках соглашения с ОГБУ «УКС Смоленской области». По проекту в кабельную линию переведено порядка километра воздушной линии 6 киловольт, проведена реконструкция трансформаторной подстанции с переносом ее на новую площадку, с территории будущей застройки вынесена воздушная линия 35 киловольт.

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

Здание онкодиспансера строится в поселке Вишенки на участке, расположенном неподалеку от геронтологического центра. Медицинское учреждение будет оснащено самым современным оборудованием и предоставит смолянам 175 коек стационара и поликлинику, что должно значительно улучшить оказание профильной медпомощи.

«Специалистами филиала проведены работы по переустройству электросетевых объектов на земельном участке под строительство Онкодиспансера. Благодаря переустройству электросетей, которое мы выполнили, стала возможна дальнейшая реализация проекта», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.

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