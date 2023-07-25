В гости к энергетикам пришли ребята с летней площадки «Красные кепки»

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

Энергетики продолжают проведение мероприятий для детей в рамках проекта «Безопасное лето со «Смоленскэнерго». В исполнительном аппарате филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» совет молодежи провел занятие по энергосбережению и экскурсию в музей энергетики Смоленщины для детей с летней площадки «Красные кепки» г. Смоленска. Ребята узнали, где располагалась первая электростанция Смоленской области, подержали в руках утюги и примус довоенных лет, узнали, как освещались комнаты до появления электричества и смогли задать все интересующие вопросы профессионалам.

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

Энергетики рассказали ребятам о простых и крайне важных правилах бережного отношения к природе и ее ресурсам и напомнили о безопасном обращении с электричеством дома и правилах поведения вблизи энергообъектов. Дети научились «гусиному» шагу, который помогает правильно выйти из опасной зоны действия электричества и избежать электротравм. Самые активные участники прикоснулись к профессии и примерили на себя рабочий костюм и средства защиты электромонтера.

«Мы не прекращаем профориентационную и профилактическую работу даже на каникулах. Молодые сотрудники филиала несколько раз в месяц встречаются с детьми, чтобы познакомить их с миром энергетики, научить правильно вести себя вблизи энергообъектов и безопасно пользоваться электроприборами в быту», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.