На приеме граждан в Починке обсудили вопросы социально-бытового характера

Фото: Смоленская областная Дума.

24 июля 2023 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов совместно с депутатом регионального парламента Андреем Моргуновым провел прием граждан в Починке.

Первой на прием пришла Почетный гражданин города Починка, педагог с 50-летним стажем работы Валентина Станкевич. Более 40 лет Валентина Алексеевна занимается изучением и пропагандой творчества уроженца Починковского района, писателя и поэта Александра Твардовского. От имени смоленских краеведов женщина обратилась к Игорю Ляхову с инициативой открыть музей имени А.Т. Твардовского.

«Остался один близкий человек из семьи Твардовских – старшая дочь поэта Валентина Александровна. Ей 92 года. Все личные вещи отца, книги с его автографом она готова передать в музей, который обязательно должен быть в Смоленске, поэтому нам нужно помещение», – отметила заявительница.

Еще одна просьба Валентины Станкевич, автора нескольких книг и методических пособий о знаменитом земляке, касалась идеи издания сборника «Александр Твардовский. Смоленщина».

«Мы бы хотели сделать подарок смолянам к 80-летию освобождения Смоленщины, издав этот сборник», – сказала Валентина Алексеевна. Как отметил парламентарий, имя Александра Трифоновича Твардовского является визитной карточкой Смоленской области.

«Данная тема очень важная. Возьму этот вопрос на контроль», – подчеркнул Игорь Ляхов.

Жители улицы Некрасова города Починка подняли тему дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения. Они сетовали на то, что часто водители не останавливаются перед пешеходным переходом, а также не соблюдают знаки, ограничивающие скорость и запрещающие проезд автотранспорта. По словам инициативной группы, ранее на данном перекрестке уже происходили случаи со смертельным исходом, дежурства экипажей ДПС носят эпизодический характер, люди опасаются за безопасность своих детей и близких.

По словам Игоря Ляхова, соответствующее обращение будет направлено в адрес начальника УМВД по Смоленской области.

Не обошелся прием и без обсуждения земельных вопросов – разделения границ частных территорий, оформления участков. По ним будут сделаны запросы в компетентные органы.

Большое количество обращений касалось проблем в сфере ЖКХ. Граждане рассказывали о протекающих крышах, просили оказать помощь в замене изношенных труб в квартирах и кронировании деревьев, обращались за содействием в подведении воды к жилому дому от центрального водопровода, восстановлении доступа к участку дороги, который продан и передан в собственность частному лицу.

Пенсионерка Валентина Владимировна от имени всех жителей деревни Льнозавод пожаловалась на проблемы с водоснабжением.

«Сети здесь ветхие, им более 50-ти лет, поэтому постоянно прорывают трубы, вода ржавая, мутная, плавают какие-то осадки. Мы боимся, что можем «подхватить» инфекцию и заболеть», – поделилась женщина.

Фото: Смоленская областная Дума.

После окончания приема Игорь Ляхов выехал в данный населенный пункт, где оценил состояние воды, а также обсудил с Главой поселения возможности улучшения ее качества.

«Каждый прием – это срез проблематики, которую обязательно нужно решать, принимать меры, привлекать экспертов. Будем вникать в каждое обращение и «докапываться» до мелочей, чтобы граждане не остались без ответа. Ведь они приходят к нам с надеждой, что их вопросы будут решены», – подытожил председатель областной Думы.