Молодежь «Смоленскэнерго» с гордостью рассказывает подрастающему поколению о профессии

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» подвел итоги полугодия работы в рамках года молодого специалиста, объявленного в компании в 2023 году. В течение 6 месяцев молодые сотрудники филиала провели для студентов и школьников ряд мероприятий, которые посетили больше 2000 человек.

Для ребят из строительного отряда, который в летние месяцы работает на объектах филиала, Совет молодежи организовал спортивные состязания и экскурсии по базам районов электросетей и на энергообъекты. Для школьников области регулярно проводятся квесты и тематические занятия.

В этом году сотрудники филиал приняли участие в первом слете молодежного актива «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» «Энергия русского духа», в форуме «Инженеры будущего», в Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей», в форуме сообществ молодых специалистов «Форсаж-2023».

Кроме того, к 60-летию «Смоленскэнерго» молодежь пополнила новыми экспонатами музей и создала экспозицию, посвященную истории развития Смоленской энергетики. С гордостью и любовью к профессии здесь постоянно проходят экскурсии и мероприятия.

Весной Совет молодежи филиала провел корпоративный конкурс «Мой РЭС в лицах и рассказах» среди районов электрических сетей и служб филиала. Его главными целями стали сохранение истории организации, популяризация профессии энергетика, увековечивание памяти энергетиков, внесших большой вклад в развитие отрасли в регионе, знакомство персонала с историей создания и развития своего района электрических сетей. «Молодые кадры – достойная смена. Активно проявляя себя в настоящем, они закладывают базу для стабильного будущего компании», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.