«Смоленскэнерго» в 2023 году уже установило больше 500 птицезащитных устройств

Фото: ПАО "Россети Центр"- "Смоленскэнерго".

В ходе выполнения производственных программ 2023 года специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в первом полугодии установили 554 птицезащитных устройства на линиях электропередачи региона. До конца года планируется установить еще 387 устройств. Высокие опоры – излюбленное место гнездования птиц. Энергетики оснащают воздушные линии электропередачи специальными устройствами, которые препятствуют появлению гнезд на траверсах опор, тем самым защищая птиц от поражения электрическим током и повышая надежность электроснабжения потребителей.

В компании предъявляются высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности. Например, за прошедшие 6 месяцев филиал направил больше 1 миллиона рублей на сдачу твердых коммунальных отходов; 299 тысяч рублей – на очистку сточных вод; 130,23 тысяч рублей – на сдачу прочих отходов, не относящихся к ТКО. Всего в 2023 году планируется направить на природоохранные мероприятия около 6 млн рублей.

«Установка птицезащитных устройств – лишь одно из средств по обеспечению электробезопасности животного мира Смоленщины. Есть и другие меры, среди которых применение самонесущих изолированных проводов при строительстве, реконструкции высоковольтных линий, а также подключении новых потребителей», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.