Энергетики «Смоленскэнерго» призывают взрослых напомнить детям о правилах электробезопасности

Фото: ПАО «Россети Центр»- «Смоленскэнерго».

В разгаре летние школьные каникулы, а это значит, что вопросы детской электробезопасности, приобретают особую актуальность. В дни каникул дети зачастую остаются без контроля со стороны взрослых, и небезопасные игры и развлечения могут привести к трагедиям.

В филиале «Россети Центр»- «Смоленскэнерго» уверены, что предотвратить риски электротравматизма можно только объединив усилия энергетиков, педагогов и родителей.

«Смоленскэнерго» обращает внимание родителей и педагогов на важность соблюдения детьми правил поведения вблизи энергообъектов и при пользовании электроприборами.

Фото: ПАО «Россети Центр»- «Смоленскэнерго».

Запомните и разъясните детям!

Предотвратить трагедию, которой может обернуться элементарная неосторожность при обращении с электричеством в домашних условиях, можно, неукоснительно соблюдая следующие правила:

1. Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы.

2. Используйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей.

3. Не тяните вилку электроприбора из розетки за провод.

4. Не пользуйтесь неисправными электроприборами (включенный в электрическую сеть сломанный электроприбор может загореться).

5. Не оставляйте без присмотра работающую микроволновую печь.

6. Не включайте одновременно в сеть все электроприборы, находящиеся в доме.

7. Не беритесь за провода бытовых приборов мокрыми руками.

8. Не ремонтируйте электроприборы, включенные в сеть.

9. Не используйте старые, искрящиеся, плохо прикрученные розетки.

10. Не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных приборов.

Находясь на улице каждый также должен соблюдать важные правила электробезопасности:

1. Обращайте внимание на знаки, предупреждающие об опасности поражения электрическим током: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай - убьет!» - это не шутка. Они размещены там, где существует реальная опасность

2. Нельзя взбираться на опоры ЛЭП, крыши трансформаторных подстанций и кровлю гаражей с открытой электропроводкой, играть вблизи трансформаторных подстанций (будок) и проникать внутрь! Оборудование находится под высоким напряжением! Опасно открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях!

3. Смертельно опасно фотографироваться (делать селфи) вблизи энергообъектов. Запрещено подниматься на опоры ЛЭП, и даже стоять рядом с электрооборудованием, используя палку для селфи (монопод). Электричество может убить при отсутствии контакта тела человека с проводом! Попасть под высокое напряжение можно, подняв монопод над собой!

4. Для активного отдыха, занятий спортом и подвижными играми выбирайте места, удаленные от линии электропередачи. Помните: приближение к проводам ЛЭП на недопустимое расстояние, а тем более контакт может привести к получению сильнейших ожогов, непоправимому ущербу здоровью и даже смерти.

5. Рыбалка под ЛЭП запрещена! Не ловите рыбу под проводами линий электропередачи. Вы можете задеть их удочкой, которая является проводником электрического тока и получить смертельный удар током. Также нужно быть внимательными при перемещениях под линиями электропередачи. Расстояние от земли до проводов ЛЭП составляет 6-7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров. Необходимо предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения на недопустимо близкое расстояние к ним.

6. Безопасное расстояние до оборванного провода - не менее 8 метров. Оказавшись ближе, человек подвергается смертельной опасности.

Энергетики призывают всех не оставаться равнодушными!

При обнаружении незакрытых дверей и разрушенных замков трансформаторных подстанций, электрических щитов, обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов незамедлительно сообщите об этом в Контакт-центр «Россети Центр» по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-220-0-220.