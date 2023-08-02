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Эти и другие темы были затронуты в ходе прямого эфира, посвящённого молодёжной политике, который провел ЦУР совместно с администрацией области. На вопросы ведущего и жителей ответила и.о. начальника Главного управления региона по делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию Елена Поселова.

Место для молодёжных инициатив

Профильная смена— Регион получил почти 110 млн рублей из федерального бюджета на создание молодёжных пространств. На эти средства откроют молодёжный центр в Смоленске и обновят подобный в Ярцеве. Почему были выбраны эти два муниципалитета?

— Федеральное агентство по делам молодёжи объявило конкурс на реконструкцию и создание в регионах России молодёжных центров. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо было подать определённый пакет документов, в том числе и определиться с помещениями под будущие центры. Мы сделали соответствующие запросы в исполнительные органы власти, в муниципалитеты. К сожалению, не все здания, которые нам были предложены, соответствовали требованиям и стандартам. Под все критерии в областном центре лучше всего подошло помещение бывшего гастронома «Пушкинский». А в Ярцеве находится единственный среди муниципалитетов молодёжный центр, поэтому его обновят, а концепцию работы пересмотрят.

— Чем будет заниматься центр в Смоленске и когда его откроют?

— В центр смогут приходить молодые люди, озвучивать свои идеи и инициативы. Им будут помогать организовывать и проводить собственные мероприятия на территории всего региона и многое другое. Причём работать с молодежью будут также молодые специалисты.

Юридически центр оформят уже к концу ноября, а в течение 2024 года помещение «Пушкинского» отремонтируют и закупят необходимое оборудование. Тем не менее специалисты центра будут реализовывать проекты всё это время, но на базах других учреждений области. То есть работа центра будет ориентирована на весь регион. Торжественное открытие пространства «Пушкинского» запланировано к Дню города в 2024 году.

В преддверии юбилея

— Сейчас все мы готовимся к юбилею областного центра. Что ожидает смоленскую молодёжь в рамках празднования?

— С начала июня все мероприятия Главного управления региона по делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию приурочены к 1160-летию областного центра и 80-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В сентябре пройдёт ещё три крупных мероприятия.

1 сентября в Рославле состоится восьмой фестиваль-конкурс «Наша добрая Смоленщина». 2 сентября на Смоленской набережной впервые будет организован молодёжный фестиваль «После жаркого лета». На нём можно будет познакомиться с разными молодёжными направлениями. А в конце сентября в областном центре состоится фестиваль «КВН по-смоленски». В этот раз он будет международным. Информация обо всех мероприятиях будет анонсироваться на сайте www.smolensk.ru и страницах в социальных сетях ГУ по делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию и «Молодёжь Смоленщины».

— Какие профильные смены будут проводиться в этом году для представителей молодого поколения?

— В этом году в регионе проходят 11 профильных смен: юнармейская, сборы творческой молодёжи, военно-патриотическая смена и другие. Всего смены посетят более 900 молодых людей от 14 до 17 лет.

В начале октября также пройдёт форум «Смола». Впервые за более чем десять лет он будет международным. Обмениваться опытом в сфере молодёжной политики к нам приедут 20 человек из разных регионов Белоруссии.

Ирина АЛЕКСЕЕВА