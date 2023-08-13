Спикер городского парламента поздравил смолян с Днем строителя

Фото: Смоленский городской Совет.

Анатолий Овсянкин от депутатов Смоленского городского Совета и от себя лично поздравил строителей с профессиональным праздником.

- Вы создаете то, без чего немыслимо существование современного человека – условия для комфортной и благоустроенной жизни. Благодаря вашим усилиям хорошеет наш город, улучшается качество жизни смолян. Вы прокладываете дороги, строите качественное жильё, новые социальные, культурные и промышленные объекты. Успешно осваиваете современные технологии, внедряете новейшие строительные материалы, развивая свою отрасль, - отметил Анатолий Овсянкин.

Профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно во второе воскресенье августа, для Смоленской области имеет особое значение и объединяет несколько поколений людей – целых династий, преданных своему делу и знаменитому лозунгу «Живёшь на Смоленщине – будь строителем!»

Спикер городского парламента пожелал доброго здоровья, оптимизма, семейного счастья и успехов во всех начинаниях.

- Пусть планка ваших профессиональных достижений с каждым годом поднимается все выше и выше, способствуя развитию и процветанию города Смоленска и региона в целом! – сказал Анатолий Овсянкин.