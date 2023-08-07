«Смоленскэнерго» заключает целевые договоры со студентами профильных специальностей

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

Филиал «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» с 2012 года направляет на целевое обучение выпускников школ. В настоящий момент 16 студентов-целевиков обучается профильных вузах и ссузах.

Ежегодно на целевое обучение в филиал «Национального исследовательского университета МЭИ» в Смоленске направляются три выпускника. Кроме того, каждый год целевые договоры заключаются с будущими студентами Вяземского политехнического и железнодорожного техникумов, Смоленской областной технологической академии, Рославльского многопрофильного колледжа.

Целевое обучение дает возможность до поступления в профильное учебное заведение заключить договор с работодателем, который предоставляет места для прохождения практики, платит стипендию за успехи в учебе, а после обучения обеспечит трудоустройство. Для заказчиков это возможность получить кадры, освоившие необходимую образовательную программу. «Филиал заинтересован в заключении договоров на целевое обучение абитуриентов для формирования актива кадров. В настоящий момент после прохождения такого обучения в филиале успешно трудятся десятки выпускников разных лет», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.