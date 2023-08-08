В Смоленской области энергетики восстановили нарушенное непогодой электроснабжение 180 населенных пунктов

Фото: ПАО "Россети Центр "-"Смоленскэнерго".

В настоящий момент устранением нарушений, возникших из-за непогоды, занимаются 109 бригад «Смоленскэнерго»: 282 специалиста, задействовано 120 единиц спецтехники. На помощь смоленским энергетикам прибыли еще 43 бригады из других филиалов компании "Россети Центр", а также подрядных организаций.

Энергетики на текущий момент уже устранили 25 обрывов проводов линий электропередачи, заменили 39 поврежденных изоляторов, убрали 42 упавших дерева. Введено в работу порядка 400 трансформаторных подстанций и 11 линий электропередачи. Повышенное внимание уделяется социально значимым объектам. Для подачи электроэнергии данным учреждениям задействованы резервные источники электроснабжения.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с региональным управлением МЧС и органами исполнительной власти. Ведется непрерывный мониторинг метеообстановки. Для информирования потребителей организовано дежурство операторов информационного Центра. Временные пункты по работе с потребителями развернуты в д. Чепли Велижского района, д. Рибшево Духовщинского района, д. Стегримово Монастырщинского района, д. Пересна Починковского района, д. Остер Рославльского района, д. Михновка Смоленского района, г. Вязьма, г. Демидов, г. Ельня, г. Ярцево.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).