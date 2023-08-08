Более 170 энергетиков «Смоленскэнерго» ликвидируют последствия непогоды

Фото: ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Устранением технологических нарушений, возникших из-за непогоды, занимается 71 бригада «Смоленскэнерго»: 171 специалист, 75 единиц спецтехники. На помощь смоленским энергетикам направлено еще 30 бригад из филиалов «Тамбовэнерго», «Рязаньэнерго», «Липецкэнерго», «Владимирэнерго», «Ярэнерго», «Калугаэнерго», «Тулаэнерго» и «Воронежэнерго», а также силы и средства 13 подрядных организаций.

Проведение восстановительных работ осложняется сильным ветром и множеством сломанных деревьев на дорогах, но специалисты продолжают работать в круглосуточном режиме.

Повышенное внимание уделяется социально значимым объектам. Для подачи электроэнергии данным учреждениям задействованы резервные источники электроснабжения.

Напомним, на Смоленскую область 7 августа обрушилась непогода (ливни, грозы, ветер с порывами до 22 м/с, в отдельных районах град). Специалисты филиала «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» были переведены в особый режим работы и незамедлительно приступили к ликвидации последствий непогоды.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с региональным управлением МЧС и органами исполнительной власти. Ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.

Для информирования потребителей организовано дежурство операторов временного информационного Центра. В г. Демидове и д. Пересна Починковского района развернуты временные пункты по работе с потребителями.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС.

«Смоленскэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).