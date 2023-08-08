«Смоленскэнерго» предупреждает об опасности поражения электрическим током после непогоды

Фото: ПАО "Россети Центр"- "Смоленскэнерго".

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону контакт-центра компании "Россети" 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно) или в МЧС.

Об опасности поражения электрическим током предупреждают закрепленные на энергообъектах знаки и плакаты. Обращайте внимание на предупреждающие знаки: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!». Это не простые слова, а предупреждение о реальной угрозе.

Фото: ПАО "Россети Центр"- "Смоленскэнерго".

Запомните сами и расскажите детям: подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 метров опасно для жизни. Вокруг такого провода возникает опасная зона «шагового напряжения», выходить из которой следует исключительно «гусиным» шагом.

Нельзя касаться железобетонных опор ЛЭП, так как в случае технической неисправности объект может находиться под напряжением. Нельзя взбираться на опоры ЛЭП и кровлю гаражей с открытой электропроводкой. Запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации. Не следует открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях.

Соблюдайте правила безопасного поведения и берегите себя и близких!