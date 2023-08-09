Энергетики восстановили электроснабжение более 60 % пострадавших от непогоды потребителей Смоленской области

Фото: ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго".

К 19.00 мск 8 августа 2023 года восстановлено электроснабжение свыше 60 % потребителей Смоленской области, которые накануне пострадали из-за стихии. Последствия непогоды устранены в 360 населенных пунктах региона.

Последствия локальных технологических нарушений на энергообъектах устраняют 109 бригад «Смоленскэнерго»: 282 специалиста, 120 единиц спецтехникии, а также 43 бригады из других филиалов компании "Россети Центр" и подрядных организаций.

Фото: ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго".

Электронабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме.

На данный момент восстановительные работы полностью завершены в шести районах области: Вяземском, Гагаринском, Новодугинском, Сычёвском, Тёмкинском и Холм-Жирковском.

В филиале «Смоленскэнерго» работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектах.

В деревне Стабна Смоленского района силами филиала развернут мобильный пункт работы с потребителями электроэнергии. Там можно получить оперативную информацию по планируемым срокам восстановления электроснабжения, а также оставить обращение по другим вопросам Компании.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).