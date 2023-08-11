Молодежь «Смоленскэнерго» провела мероприятие в детском лагере

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

В оздоровительном лагере «Факел» в Красном Бору одно из образовательных мероприятий для детей из младшего отряда в августе провел Совет молодежи филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

Энергетики рассказали ребятам о профессии и провели интерактивное занятие по электробезопасности. Дети узнали о правилах безопасного поведения вблизи воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций, а также о правильном обращении с электричеством в быту.

Молодые сотрудники энергокомпании предупредили ребят о недопустимости проникновения в трансформаторные подстанции, опасности запуска воздушных змеев, рыбной ловли, проведения фото- и видеосъемки в охранных зонах ЛЭП.

В конце занятия дети примерили защитные средства электромонтера: каску, диэлектрические перчатки и боты, и получили на память подарки, напоминающие о правилах электробезопасности.

«Электробезопасность детей является приоритетным направлением в нашей профилактической работе с населением. В рамках программы летней смены для детей, реализуемой при поддержке Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, наша молодежь рассказала подрастающему поколению о своей профессии и научила соблюдать простые правила электробезопасности, которые помогут им ответственно относиться к обращению с электричеством», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.