Энергетики напоминают смолянам основные правила электробезопасности во время грозы

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнергог».

Дождливая погода с возможными грозами установилась в последние дни в Смоленской области. В целях профилактики, в том числе и для предупреждения несчастных случаев на объектах электросетевого хозяйства филиал «Россети Центр» – «Смоленскэнергог» напомнил жителям региона основные правила во время прохождения грозового фронта:

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнергог».

— Нельзя приближаться к энергооборудованию, в том числе линиям электропередачи, железнодорожным путям.

— Если гроза застала Вас под открытым небом, необходимо как можно быстрее укрыться (по возможности) в автомобиле с жесткой крышей или в помещении; нельзя прятаться в небольших строениях (под навесами), матерчатых палатках или под одиноко стоящим деревом.

— Если до убежища далеко, необходимо пригнуться, держась поодиночке; желательно укрыться в каком-нибудь углублении; ноги нужно держать вместе, снять все металлические предметы с головы и тела. Нельзя ложиться на землю, но при этом постараться не оказаться самой высокой точкой на местности.

— Во время грозы запрещено запускать воздушных змеев или авиамодели.

— Нельзя держать в руках длинные токопроводящие предметы, например, удочки, зонты или сельхозинструменты; прикасаться к металлическим сооружениям.

— Запрещено ездить верхом, на велосипеде или машине с открытым верхом. При движении на машине необходимо снизить скорость и остановиться, но подальше от высоких предметов, таких как деревья и высоковольтные линии электропередачи.

— Нельзя купаться. Если Вы плаваете на лодке, как можно скорее причальте к берегу, укройтесь под высокой постройкой (мостом или пристанью).

— Находясь во время грозы в помещении, следует держаться подальше от окон, электроприборов, а также труб и прочей металлической сантехники.

— Запрещено разговаривать по мобильному телефону. Если нужно вызвать службы экстренной помощи, говорите ёмко и как можно короче. — Перед грозой необходимо отключить внешние антенны и выключить из розетки радиоприемники и телевизоры; отсоединить модемы и источники питания.

— Следует держаться в стороне от электроприборов.

Четкое следование правилам поведения во время грозы поможет сохранить Вашу жизнь и здоровье!