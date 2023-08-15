Будущие энергетики рассказали детям о своей профессии

Фото: ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго".

Студенты стройотрядов, работая в летний период в филиале «Россети Центр» – «Смоленскэнерго», не только осваивают профессию энергетика на практике, но и развивают свои таланты в разных сферах. Недавно они побывали в роли педагогов и экскурсоводов, проведя экскурсию в музей филиала для детей с летней площадки «Непоседы». В ходе интерактивного занятия малыши узнали: тяжело ли жить без электроэнергии, сколько весит чугунный утюг и как готовить на примусе. Вместе со студентами из стройотряда ребята выяснили, когда и для каких целей в Смоленске построили первую электростанцию и разобрались, откуда в наши дома приходит электричество и для чего нужны трансформаторные подстанции, изучили знаки электробезопасности и правила поведения вблизи энергообъектов.

В завершении мероприятия все желающие смогли примерить форму электромонтера и попробовать себя в роли спасателя, оказывая первую медицинскую помощь пострадавшему от электрического тока с имитацией действий на манекене.

Кураторами в проведении мероприятия стали коллеги из молодежного совета «Смоленскэнерго», которые не только составили план экскурсии и сценарий урока, но и помогли в проведении мероприятия, чтобы оно стало запоминающимся и интересным. «Мы стараемся вовлекать ребят из стройотряда в жизнь филиала, приглашая их на наши корпоративные образовательные, спортивные и развлекательные мероприятия, чтобы они почувствовали, что энергетики – это не только профессионалы с очень ответственной работой, но и сплоченный коллектив, разносторонне одаренные и креативные люди», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.