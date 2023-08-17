Студенческий отряд познакомился с историей «Смоленскэнерго»

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

Совет молодежи филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» организовал для студентов стройотрядов экскурсию в музей электроэнергетики Смоленщины, который расположен в здании исполнительного аппарата филиала.

Ребята больше месяца работали на энергообъектах, знакомились с коллективом и структурой компании, изучали специфику работы и охрану труда в энергетике и теперь пришло время рассказать им об истории развития энергетики в Смоленской области, о людях, внесших существенный вклад в электрификацию региона, о пути, пройденном от первой смоленской электростанции до современных технологий в энергетике.

Экскурсию по отраслевому музею региона провела председатель совета по работе с молодежью, ведущий инженер отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности филиала Анастасия Кулаченкова. Участники экскурсии не только познакомились с работой энергосистемы в разные годы, но и задали интересующие вопросы. В музее будущие коллеги смогли рассмотреть редкие экспонаты, познакомились с историческими документами и фотографиями.

«Члены студенческого энергетического отряда продолжают знакомство с энергетической отраслью Смоленской области и приобщение к профессии. В юбилейный для филиала год ребятам рассказали о 60–тилетнем пути развития филиала, новых и уже проверенных годами технологиях. В этом году на предприятии работают 50 ребят из стройотряда, и мы надеемся, что они пополнят ряды наших коллег после завершения обучения», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.