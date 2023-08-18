Стройотряды «Смоленскэнерго» сняли порядка 1200 контрольных показаний приборов учета электроэнергии

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

В филиале «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» завершился девятый трудовой сезон студенческих стройотрядов. Торжественная церемония закрытия состоялась на базе Смоленского городского РЭС. В этом году в число стройотрядовцев вошли 20 студентов Национального исследовательского университета «МЭИ» и 30 студентов пяти средних специальные учебных заведений Смоленской области.

Студентов энергетических отрядов поблагодарили за ответственность при выполнении работ, соблюдение правил безопасности и дисциплину. Им вручили дипломы «За образцовое выполнение трудовых обязанностей и активное участие по итогам работы трудового сезона студенческих энергетических отрядов электросетевого комплекса 2023 года».

Трудовую деятельность в течение летних месяцев студенты осуществляли в составе бригад Вяземского, Рославльского, Духовщинского, Шумячского, Кардымовского, Хиславичского, Починковского, Шумячского, Ярцевского, Смоленского и Смоленского городского районов электрических сетей. Ребята активно принимали участие в рейдах по выявлению неучтённого потребления электроэнергии, были задействованы в снятии показаний приборов учета. В составе бригад отдела учета электроэнергии членами стройотряда было снято порядка 1060 контрольных показаний у бытовых потребителей и 111 показаний у юридических лиц.

Кроме того, ребята выполняли работы по благоустройству территорий подстанций, расчистке просек, прокладке кабеля, проводили физико-химические анализы трансформаторного масла. Помимо работы на энергообъектах студенческие строительные отряды приняли участие в спартакиаде энергетиков Смоленщины, корпоративных турнирах по лазертагу и боулингу, для них был проведен тренинг по «нулевому травматизму» и экскурсии на энергообъекты и в музей энергетики Смоленщины, а также совместно с Советом молодежи филиала студенты провели урок по электробезопасности для детей с летней площадки.

«Смоленскэнерго» способствует активному включению студентов в производственный процесс, вхождению их в трудовой коллектив, освоению ими требований корпоративной культуры, учит соблюдению требований охраны труда, – прокомментировал заместитель генерального директора – директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин. – Уже не первый год стройотрядовское движение помогает нам в решении кадровых вопросов, организации временной занятости молодежи, приобретении ими профессиональных навыков».