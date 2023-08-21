Директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин провел рабочие встречи с молодыми энергетиками

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

В филиале «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в августе прошли встречи руководства с молодыми сотрудниками и студентами строительных отрядов.

В формате видеоконференции из студий районов электрических сетей и лично на мероприятии в исполнительном аппарате филиала студенты, работающие полтора месяца на энергообъектах предприятия, смогли задать интересующие вопросы о трудоустройстве, возможностях карьерного роста, о мерах социальной поддержки и проводимых для сотрудников мероприятиях. Директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин и начальник управления по работе с персоналом Алла Королькова рассказали присутствующим об уникальности работы в энергетике и проводимой кадровой политике предприятия. Вторая встреча состоялась с действующими работниками, членами совета молодежи. На ней были подведены итоги прошедшей полугодовой коллегии и встречи с генеральным директором, оценены результаты работы совета молодежи филиала, намечены планы мероприятий второе полугодие.

Председатель Совета по работе с молодежью филиала Анастасия Кулаченкова и председатель профсоюзного комитета Галина Рябцева подвели итоги прошедших в 1 полугодии 2023 года мероприятиях для персонала и рассказали о планируемых акциях и мероприятиях до конца года.

Руководство отметило важность вовлечения молодежи в профилактику нулевого травматизма на предприятии и мероприятия по профилактике стороннего электротравматизма. В ближайшее время пройдут занятия для подрастающего поколения по электробезопасности, которые проведут члены студенческого строительного отряда и молодежного совета филиала. «В Год молодого специалиста мы продолжаем активно работать с молодыми кадрами. Привлечение, вовлечение, развитие и сплочение – это главные направления работы с молодежью филиала, которые активно реализуются управлением по работе с персоналом и советом молодежи», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.