«Твардовский. Смоленщина». В Смоленской области может появиться сборник о легендарном земляке, подготовленный совместно с дочерью поэта

Фото: smolensk.er.ru.

Книга об Александре Трифоновиче Твардовском, которую планируют издать краеведы, уникальна. Она охватывает период рассвета творчества поэта, который еще называют Загорьевским (с 1925 года), и заканчивается 1970-ми годами.

Большой работой по сбору информации и составлению книги занималась хранительница творчества Твардовского на Смоленщине Валентина Станкевич. Соавтором выступила дочь поэта Валентина Александровна. Она же написала предисловие к книге «Твардовский. Смоленщина».

«Смоленскую область так проникновенно не воспевал никто, кроме Александра Трифоновича Твардовского. Он много думал об отчем крае. Дух нашей смоленской земли необыкновенный, и он звучит во многих его произведениях. Все герои поэм Твардовского – это наши земляки. Каждая строчка согласована с дочерью поэта. Книга будет проиллюстрирована фотографиями смоленского периода», - рассказала составитель книги, заслуженный учитель РФ, член Союза краеведов Валентина Станкевич.

Члены Общественного совета федерального проекта «Единой России» «Историческая память» в Смоленской области обсудили важность создания книги для подрастающего поколения, воспитания патриотизма и гордости за земляков и малую родину.

Фото: smolensk.er.ru.

По словам издателя и редактора книги Елены Мининой, это огромная работа. «Мы делаем акцент, конечно, на малую родину. Ведь само понятие «малая родина» - введено именно Твардовским», - подчеркнула она.

Книгу стихов, в том числе, посвященных событиям Великой Отечественной войны, планируют передать в школьные и городские библиотеки. Содействие окажет федеральный проект «Единой России» «Историческая память». Сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи – одна из задач, закрепленных, в том числе в Народной программе.

«В книгу войдут уникальные материалы, которые сегодня хранит дочь поэта Валентина Александровна. Символично, что эта тема обсуждается именно сейчас, в год 80-летия со дня освобождения Смоленщины. Ведь Александр Трифонович и сам был на фронте – эта тема ему близка, она отражена во многих его литературных произведениях», - прокомментировал председатель Смоленской областной Думы, координатор федерального проекта «Историческая память» в Смоленской области Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

Напомним, ранее лауреат премии имени Александра Твардовского Валентина Станкевич во время приема граждан Игорем Ляховым и депутатом областной Думы Андреем Моргуновым вышла с инициативой создать музей им. Твардовского в Смоленске. При составлении книги она тесно общалась с дочерью поэта и та призналась, что готова передать личные вещи отца в надежные руки смолян.

Игорь Ляхов направил официальное письмо на имя Главы Администрации Смоленска Александра Новикова с просьбой рассмотреть данный вопрос.