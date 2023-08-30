«Единая Россия» — опора для работы губернатора

Фото: Наталья Ионова.

Впервые за 11 лет исполнительная и законодательная власть на Смоленщине объединились и идут на выборы одной сплоченной командой. Что это значит для нас, жителей Смоленщины?

Василий Анохин известен как управленец федерального уровня, с огромным опытом хозяйственника. Честно говоря, некоторые аналитики удивились его назначению в Смоленскую область — предполагали, что после того, как Анохин проявил себя в кризисных ситуациях, правительство РФ не отпустит талантливого управленца. Тем более — в тихую Смоленскую область, где вроде бы официально не планировались проекты, требующие губернатора такой квалификации. Но оказалось, что у федеральной власти большие планы на Смоленскую область. И первые признаки этого мы можем наблюдать уже сейчас. Мы видим, что в область пришли средства из федерального бюджета: массово идут ремонтные работы на дорогах Смоленщины, ремонтируют образовательные и медицинские учреждения. Московские вузы заключили соглашения с нашим университетом и будут готовить специалистов для Смоленского авиационного завода.

Уже несколько месяцев команда Василя Анохина работает над масштабной Стратегией развития области на ближайшие пять лет. Для разработки программы привлекли самых квалифицированных специалистов. Но главе региона нужен коллектив единомышленников, который поможет реализовать Стратегию. И эти единомышленники — партия «Единая Россия».

«Единороссы» активно включились в работу над Стратегией. Ведь «Единая Россия» как никакая другая партия погружена в проблемы жителей области. У партии есть первичные ячейки во всех районах Смоленщины. Реализуются партийные проекты, которые помогают решать повседневные проблемы людей. Меньше чем за полтора месяца члены партии «Единая Россия» провели в районах области больше двух десятков стратегических сессий, чтобы каждый район мог внести свой вклад в Стратегию развития области. Для участия в сессиях пригласили представителей сфер образования, культуры и здравоохранения, предпринимателей, общественников. Они перечислили основные проблемы и внесли предложения, как сделать жизнь в своем районе и во всей области лучше и комфортнее. Все предложения и четко сформированную проблематику районов «Единая Россия» анализирует и передает на рассмотрение Василию Анохину.

Кроме того, Василий Анохин и «Единая Россия» вместе уделяют особое внимание проблемам бойцов СВО и их семей. Партия с первых дней СВО реализует проект «Все для фронта», благодаря которому собирается гуманитарная помощь и необходимая амуниция для наших бойцов. Кандидаты от «Единой России» прямо сейчас защищают страну на передовой. А в «первую тройку» списка «Единой России» на выборах в облдуму вошла Наталья Полушкина, руководитель Смоленского филиала фонда «Защитники Отечества».

Совместно «Единая Россия» и Василий Анохин смогут работать на благо смолян гораздо более эффективно.

Региональное отделение «Единой России» уделит особое внимание вопросам, озвученных во время стратегических сессий, и включенным в Стратегию развития области.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».