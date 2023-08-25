Энергетики подвели итоги проекта «Безопасное лето со «Смоленскэнерго»

Фото: предоставлено «Смоленскэнерго».

В рамках проекта «Безопасное лето со «Смоленскэнерго» сотрудники филиала «Россети Центр» провели ряд мероприятий для студентов и детей разных возрастов.

На летних каникулах профориентационная и профилактическая работа энергетиков не прекращалась – в течение всех трех месяцев сотрудники компании встречались с подрастающим поколением, чтобы познакомить их с миром энергетики и напомнить правила электробезопасности.

Знаковым мероприятием и стартом проекта стал квест для детей сотрудников «Подружись с электричеством», который прошел в первый день лета и был приурочен ко Дню защиты детей. Позже энергетики провели четыре занятия для детских площадок, а также тематические беседы в библиотеке №3 им Б.Л. Васильева в г. Смоленске для детей пришкольных лагерей из 22 и 7 школ. Силами сотрудников Демидовского района электрических сетей были проведены занятия в детском лагере санатория им. Пржевальского, на которых побывали более 200 детей. Мероприятия прошли и в детских лагерях отдыха вблизи Смоленска – «Смене» и «Факеле». Для студентов энергетики провели экскурсии на энергообъекты.

Завершающее мероприятие проекта прошло в стенах музея филиала для отдыхающих на летней площадке «Красные кепки». На нем дети в ходе интерактивной игры изучили, как правильно беречь электроэнергию дома и побеседовали о правилах электробезопасности на улице.

В год молодого специалиста молодежь филиала активно подхватила работу по профилактике электротравматизма, поэтому большинство мероприятий были проведены представителями совета молодежи. Они в доступной форме, с примерами, использованием ярких плакатов и мультфильмов рассказали детям о профессии, об электричестве, повторили правила безопасного и бережного обращения с ним в быту и на улице.

«Электроэнергия невидима, мы не слышим, как течет ток по проводам, поэтому так важно, чтобы дети понимали всю опасность электрического тока, не подходили к оборванным проводам, не играли вблизи линий электропередачи. Для этого нужно постоянно напоминать о правилах безопасности, показывать предупреждающие знаки, обсуждать варианты возникновения опасных ситуаций вблизи энергообъектов», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.