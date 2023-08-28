«Смоленскэнерго» продолжает присоединять к сетям жилье смолян

Фото: ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго".

За прошедшие 7 месяцев 2023 года филиал «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» обеспечил техприсоединение к электрическим сетям нескольких многоквартирных жилых домов общей мощностью 334 кВт. Электроэнергия была подана в новые постройки Смоленска и Сафонова. В областном центре за этот период были завершены работы по подключению к электрическим сетям многоквартирных жилых домов на ул. Попова и ул. Б. Краснофлотская. В рамках договоров технологического присоединения энергетики выполнили строительство кабельной линии 6 кВ и кабельных линий 0,4 кВ, монтаж трансформаторной подстанции с трансформаторами 2х400 кВА.

В Сафоново для подключения 33-х квартирного жилого дома в районе ул. Революционной и ул. Красногвардейской энергетики построили участок воздушной линии 0,4 кВ, проложили кабельную линию 0,4 кВ. Подачу электричества обеспечивает подстанция 110/6 «Электромашины».

«Работы по обеспечению электрической энергией многоквартирных новостроек мы ведем непрерывно, уделяя этому большое внимание. Однако большую часть работ по-прежнему занимает выполнение заявок на технологическое присоединение индивидуальных жилых домов, – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин. – Всего же с начала нынешнего года в «Смоленскэнерго» юридическими и физическими лицами было подано свыше 2,6 тысяч заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности. Потенциальные абоненты запросили суммарную мощность более 116 МВт». Для справки: Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА. В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВт ч. В состав Группы входит 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и 1 магистральная сетевая компания. Численность персонала компаний Группы «Россети» – *около* 230 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04% долей в уставном капитале. Глава