«Смоленскэнерго» проводит очный прием заявителей

Фото: ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Еженедельно по четвергам заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин проводит очный прием заявителей по вопросу осуществления технологического присоединения к сетям филиала, а также другим возникающим вопросам.

Встречи будут проходить с 09.00 до 18.00 на площадке МФЦ «Мои документы» по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная 2/13.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону бесплатной горячей линии компании 8-800-220-0-220.