«Смоленскэнерго» повышает надежность оборудования трансформаторных подстанций 6-10 кВ

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

За 7 месяцев 2023 года специалисты филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» отремонтировали 393 трансформаторные подстанции 6-10 кВ. Энергетики заменили на них 704 изолятора, 62 автоматических выключателя и 408 предохранителей, выполнили замену 17 разъединителей 10 кВ.

Так, например, на мачтовой трансформаторной подстанции мощностью 250кВА «Тёсово-3», питающей село Тёсово, выполнен ремонт контура заземления опоры, на которой установлен разъединитель, заменен низковольтный щит, произведены монтаж тягоуловителя и замена приемной траверсы, заменен линейный разъединитель 10 кВ и выполнена выправка двух опор фундамента трансформаторной подстанции.

На сегодняшний день собственными силами филиала проведены работы по цеховому ремонту 67 силовых трансформаторов 6-10 кВ. Напомним, что в целях снижения затрат на капитальный ремонт силовых трансформаторов 1-2 габарита 6-10/0,4кВ и увеличения объемов таких работ в филиале был создан цех по ремонту трансформаторов хозяйственным способом. В нем работают две бригады, благодаря которым за годы существования были повторно введены в эксплуатацию 1048 силовых трансформаторов.

«К началу отопительного периода филиал планирует завершить ремонт и повысить надежность еще 152 трансформаторных подстанций 6–10 кВ в 25 районах области», – подчеркнул заместитель генерального директор-директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.