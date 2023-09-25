В Вяземском районе проходит Вахта Памяти

Фото: smoloblduma.ru.

23 сентября 2023 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и избранный депутат регионального парламента Илья Степаненков приняли участие в открытии Вахты Памяти в Вяземском районе. На второй день работы поисковики по традиции собрались на открытие завершающей сезон Вахты Памяти у «времянки» - временного места обнаруженных останков воинов Красной Армии.

«Сентябрь – особый месяц для смолян и время, когда поисковики подводят итоги работы, потому что заканчиваются экспедиции. Сейчас проходит последний этап Вахты Памяти на территории региона. Мы ее посвятили подвигу народного ополчения города Москвы», - отметила руководитель поискового движения Смоленской области Нина Куликовских.

Полевой лагерь располагается там, где в октябре 1941 шли боевые действия, получившие название «Вяземская оборонительная операция» или по-другому «Вяземский котел». Попавшие в окружение части Красной Армии и народного ополчения сковали значительные силы рвущихся к Москве фашистов, что дало время на подготовку обороны и последующего разгрома врага на подступах к столице.

«Котел там, где варится, где все бурлит. Так было и здесь, и найти солдат чрезвычайно сложно, потому что чаще всего они не закопанные, они верховые. Как приняли свою смерть, так и остались лежать, а природа и время их терзали. Кроме того, очертания местности стали другие. Там, где был лес - распахали, там, где было поле - заросло хмызником и лесом стало», - поделилась Нина Куликовских.

Фото: smoloblduma.ru.

Тем не менее, каждый год на месте кровопролитных сражений на Вяземской земле находят останки защитников Отечества, их медальоны, устанавливают имена и передают родственникам прах для захоронения на родине. По словам поисковиков, такие моменты можно считать главным результатом работы.

В Вяземском районе созданы и работают три поисковых отряда. В нынешнем сезоне они уже подняли останки 108 бойцов Красной Армии, которые будут захоронены с воинскими и христианскими почестями на Поле Памяти 30 сентября.

На открытие Вахты приехали из Нижнекамска родственники красноармейца Александра Васильевича Исаева, 1909 года рождения, уроженца Татарстана. Останки воина и медальон с сохранившейся запиской обнаружили нынешней весной бойцы отряда «Долг» города Вязьмы.

«Они прорывались из окружения в северо-западной части Вяземского котла на левый берег реки Бебря вблизи деревни Леонтьево. По краю реки стояли танки, были оборудованы стрелковые немецкие ячейки. Наши солдаты пытались выйти из окружения, прорывая все эти заслоны. Много там найдено наших солдат - Обухово, Леонтьево Жигулино, Пекарево», - поделился командир поискового отряда Александр Орлов.

По его словам, поисковики работают постоянно. В основном, бойцы занимаются поиском солдат, меняют места дислокации: «Бывает, что и в лагере нужно кому-то оставаться дежурить, какие-то бытовые задачи решать – с водой, дровами и приготовлением пищи».

В этот раз принять участие в Вахте откликнулось много смоленских отрядов. Приехали поисковики из республик Татарстан, Коми, из Владимирской области, Москвы и Подмосковья, Нижегородские и Брянские отряды.

Уже в первый день заезда поисковики подняли останки десяти солдат и нашли четыре медальона. Есть вероятность прочтения одного из имен. Отличились бойцы отряда регионального следственного комитета «Следопыт».

Трогательно и торжественно прошла передача родственникам воина документов, рассказывающих о судьбе красноармейца Исаева, и медали «Шагнувши в бессмертие».

«Он будет похоронен на родине, откуда призвался, Альметьевский район, село Багряж-Никольское, вместе со своими родными, двумя сыновьями, снохой, сестрами и братьями», - поделись внучка героя.

«Хорошо, что деда нашли. Я бы сам поучаствовал в вашем отряде поисковом, если бы жил недалеко. Спасибо вам большое», - сказал правнук красноармейца Исаева.

«Каждая Вахта – это надежды и желание вернуть историю в семью погибшего бойца. Это большая работа, которая начинается именно здесь в полях, в поиске, и мы ее ведем из года в год, прирастаем новыми отрядами, - отметил председатель Смоленской областной Думы, командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов. - Мы никогда и никому не позволим переписать историю. Поздравляю вас с 80-летием освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков и 1160-летием города Смоленска».

На церемонии открытия прозвучали проникновенные стихи, сочиненные поисковиками, прошло награждение памятными медалями, а в завершение бойцы зажгли поминальные свечи у «времянки».

Стоит отметить, что мероприятия, посвященные подведению итогов поискового сезона 2023 года, проходят в это время по всей Смоленской области, где велись поисковые работы. Так, 22 сентября состоялось два захоронения останков более 140 солдат Красной Армии в Десногорске и Рославле с участием родственников найденных воинов из Республики Беларусь, Санкт-Петербурга и одной из заграничных стран. В октябре простятся с защитниками Отечества в Дорогобуже и других районах Смоленщины.