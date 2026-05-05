Смоленский филиал «Россети Центр» проведет капитальный ремонт 10 линий электропередачи 110 кВ

Филиал «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» приступил к реализации масштабной ремонтной программы. Энергетики выполнят капитальный ремонт 10 линий электропередачи (ЛЭП) 110 кВ в нескольких муниципальных округах региона, что позволит повысить надежность электроснабжения более 200 тысяч жителей Смоленской области. На юге Смоленской области будут проведены работы на двух энергообъектах, которые обеспечивают электроэнергией более 25 тысяч жителей Десногорского и Починковского муниципальных округов, а также социальные и промышленные объекты. В восточных районах области энергетики отремонтируют две линии электропередачи 110 кВ, от которых электроэнергию получают более 45 тысяч жителей Вяземского, Сычевского и Новодугинского муниципальных округов.

На западе Смоленской области капитальный ремонт проведут на линии электропередачи, снабжающей электроэнергией более 100 тысяч жителей, а также важные социальные объекты и промышленные предприятия нескольких округов региона.

Наибольшее количество — пять линий электропередачи 110 кВ — будет отремонтировано в центральных муниципальных округах области. Эти работы позволят повысить надежность электроснабжения более 35 тысяч жителей Ельнинского и Дорогобужского округов и ряда ключевых предприятий, включая производство минеральных удобрений и крупногабаритных изделий из композиционных материалов. Все работы будут завершены до конца года.