Для участников слёта подготовили насыщенную программу. Фото: пресс-служба правительства Смоленской области.

В Смоленске – Молодёжной столице России-2026 прошёл российско-белорусский слёт «Под одним небом», в котором приняли участие более 60 активистов, руководителей детских и молодёжных организаций двух стран.

Его организатором выступило региональное отделение «Движение Первых» при поддержке Правительства региона, Главного управления Смоленской области по делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию, молодёжного центра «Пушкинский», регионального отделения Российского общества «Знание» и СмолГУ.

Открытие слёта состоялось на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена». А его программа была довольно насыщенной и включала проведение образовательного блока «Россия и Белоруссия: общая история, общее будущее», мастер-классов, игровой программы «Культурный мост», посещение историко-археологического комплекса «Гнёздово». Кроме того, представители регионального отделения «Движение Первых», «Юнармии» и Белорусской республиканской пионерской организации Витебской области разработали совместный план будущей работы.

«Под одним небом» символизирует единение, общность целей и стремлений. Ребята не только получили новые знания и опыт, но и создали прочную основу для будущих совместных проектов и инициатив», – отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.