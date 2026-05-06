Прикоснуться к наследию мастера

В. Анохин принял участие в открытии музея выдающегося скульптора. Фото: пресс-служба правительства Смоленской области.

В преддверии 100-летия со дня рождения народного художника России скульптора Альберта Георгиевича Сергеева (юбилейная дата отмечалась 30 апреля) в Смоленске открыли музей в честь выдающегося земляка. Участие в торжественном мероприятии приняли губернатор Василий Анохин и дочери скульптора – Ольга Альбертовна Барановская и Элеонора Альбертовна Сергеева.

«Ранее в здании, расположенном на проспекте Гагарина, 12/1 в Смоленске, находилась подлинная мастерская скульптора. Для Альберта Георгиевича это место было вторым домом, где он творил и создавал шедевры. В 2025 году мы приняли решение отремонтировать помещение и открыть здесь музей, на эти цели направили средства областного бюджета», – рассказал подробнее губернатор.

В ходе ремонта в здании были полностью заменены полы, отремонтированы стены и потолки, приобретена мебель, проведена реставрация музейных объектов.

В музее собрано более 400 экспонатов. Скульптор с особым трепетом относился к землякам – в мастерской представлены его работы–портреты Александра Твардовского, Михаила Егорова, Михаила Глинки.

Глава региона пригласил смолян и гостей города прикоснуться к творческому наследию Альберта Сергеева: «Музей-мастерская открывает перед смолянами возможность почувствовать атмосферу творческой обители мастера, увидеть уникальные эскизы, этюды и проекты. Особенно ценно, что посетители смогут увидеть 24 работы, которые ранее находились в фондо-хранилище и были закрыты для просмотра».

Досье

Альберт Георгиевич Сергеев – уроженец Тёмкинского района Смоленской области. С ранних лет занимался искусством, обучался в художественной студии Вязьмы. С 1961 года преподавал на художественно-графическом факультете Смоленского государственного педагогического университета. Автор мемориала «Скорбящей матери» в парке Реадовка, памятника поэту Александру Твардовскому и его литературному герою Василию Тёркину.