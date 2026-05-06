С обновлением!

При поддержке Фонда развития территорий (ФРТ) Правительство Смоленской области расселяет граждан из аварийного жилья, капитально ремонтирует дома и занимается модернизацией жилищной инфраструктуры.

Основные направления совместной работы стали ключевой темой очередного заседания попечительского совета ФРТ, которое прошло под руководством Сергея Степашина при участии губернатора Василия Анохина.

«В региональную программу капремонта включено более 6,5 тысячи многоквартирных домов. В 2025 году при поддержке Фонда выполнено свыше 940 видов работ в 672 домах региона – план на год реализован полностью. В рамках трёхлетней программы в 2026 году ремонтные работы пройдут ещё более чем в 1000 домах, общий объём финансирования составит около 4 млрд рублей», – поделился глава региона.

Вместе с ФРТ осуществляется предварительное обследование домов перед капремонтом. Это позволяет точнее определять приоритеты и направлять ресурсы на наиболее проблемные объекты. По словам Василия Анохина, в 2025 году было обследовано 339 домов, в 2026 году работа продолжится ещё на 568 объектах. Отдельное направление взаимодействия – замена лифтового оборудования. До 2028 года в регионе планируют заменить 555 лифтов в шести муниципалитетах, а также в Смоленске и Десногорске. Ещё однин важный вектор совместной работы – переселение смолян из ветхого и аварийного жилья.

«По итогам 2025 года план перевыполнен на 31%. В прошлом году расселены жители, проживающие в домах общей площадью 39,5 тыс. кв. метров аварийного жилья. На 2026 год запланировано расселение ещё 42 тысяч квадратных метров», – рассказал губернатор.