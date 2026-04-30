«Смоленскэнерго» информирует о проведении плановых ремонтных работ в мае 2026 года

В случаях проведения плановых ремонтных работ, ввода в работу новых линии электропередачи или нового электросетевого оборудования, сотрудники филиала «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» временно приостанавливают питание во избежание аварийных ситуаций и минимизации рисков.

«Смоленскэнерго» на основании плана капитального ремонта ежемесячно формирует график плановых отключений, с указанием объектов и сроков. При этом специалисты филиала стараются максимально возможный объем работ на объекте выполнять без перерыва электроснабжения потребителей, а работы, связанные с отключением, проводить в максимально сжатые сроки, в период, когда неудобства, связанные с перерывом электроснабжения минимальны.

Заботясь о своих клиентах, филиал прилагает все усилия, чтобы сделать информацию о плановых отключениях максимально доступной и понятной. С ней любой житель, имеющий доступ в интернет, может ознакомиться на электронных ресурсах - на корпоративном сайте Россети Центр mrsk-1.ru (на главной странице сайта необходимо кликнуть на закладку «Информация об отключении» или перейти по ссылке https://www.mrsk-1.ru/customers/services/transmission/disconnection).

Те, у кого такой возможности нет, – узнают об отключениях, позвонив по единому федеральному телефонному номеру «Горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220, где специалисты контакт-центра подскажут, является ли отсутствие электричества в доме плановым отключением, или же связано с какой-либо нештатной ситуацией, уточнят сроки включения и причину обесточивания.

При плановых или аварийных отключениях энергетики советуют потребителям выключать все электроприборы из сети, чтобы предотвратить ущерб от скачков напряжения при восстановлении питания. Все освещение, кроме одного источника внутри и одного снаружи необходимо отключать, так, чтобы и вы и работники электросетевой компании поняли, когда электроснабжение будет восстановлено.