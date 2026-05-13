Мы этой памяти верны

К участникам парада, гостям и зрителям обратился губернатор Василий Анохин. Фото: пресс-служба правительства Смоленской области.

В день 81-й годовщины Великой Победы по всему региону прошли памятные и торжественные мероприятия. Центральные события развернулись в Смоленске.

На площади Ленина состоялся военный парад – торжественным маршем перед зрителями прошли колонны парадных расчётов Военной академии войсковой ПВО ВС РФ им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского. За шествием наблюдали тысячи жителей и гостей города.

Сила и величие

Выступая на параде, губернатор Василий Анохин подчеркнул, что «День Победы – это священная дата, символ мужества, стойкости и несгибаемой воли нашего народа, который в тяжелейшей борьбе отстоял свободу и независимость Родины, доказав всему миру силу и величие нашей державы».

«Смоленская земля по праву занимает особое место в истории Великой Победы. Сотни тысяч смолян сражались на фронтах, в партизанских отрядах и подполье, самоотверженно трудились в тылу. Через тяжелейшие испытания – оккупацию, плен, утраты – прошёл наш край, но не был сломлен. Память об этих событиях навсегда вписана в исторический и духовный код нашей страны», – отметил Василий Анохин.

Главными героями Дня Победы глава региона назвал ветеранов: «Мы склоняем головы перед подвигом защитников Отечества и всех жертв войны, перед теми, кто ценой своей жизни подарил нам мир и будущее. Их сила духа и преданность Родине остаются нравственным ориентиром для всех последующих поколений».

Рядом с ветеранами были продолжатели их ратного подвига – участники специальной военной операции.

«Их героизм – достойное продолжение славных традиций поколения победителей, доказательство того, что смоляне всегда стояли и будут стоять на защите своей земли», – обозначил в своем выступлении губернатор.

«Сила России – в единстве народа, в исторической памяти, в правде о подвиге наших предков и современных героев. Важно, чтобы эта правда жила в каждой семье, звучала в школах и вузах, передавалась от сердца к сердцу. Ни одно имя не должно быть забыто», – особо подчеркнул Василий Анохин.

Цена Победы

По традиции в День победы в Смоленске прошел памятный митинг. Губернатор Василий Анохин вместе с участниками СВО, представителями общественных и ветеранских организаций, молодежью, духовенством, жителями города-героя возложил венки и цветы к Вечному огню и почтил память павших в годы Великой Отечественной войны.

«Мы отдаем дань уважения поколению победителей, всем, кто защитил свободу и независимость нашего Отечества. Подвиг нашего народа не знает равных! Это была по-настоящему народная Победа, в которой представители более 70 наций и народностей сражались плечом к плечу, проявляя мужество, стойкость и самоотверженность», – обозначил в своей речи глава региона.

Василий Анохин выразил уверенность: смоляне помнят уроки войны и осознают, какой ценой была завоевана Победа.

Оккупация Смоленщины длилась более двух лет. За это время фашисты создали 67 лагерей, уничтожили 855 населенных пунктов. Сотни тысяч мирных жителей были замучены, убиты или угнаны в рабство. За время оккупации гитлеровцы убили более 300 тысяч мирных жителей. Эти преступления по праву признаны геноцидом.

Фото: пресс-служба правительства Смоленской области.

«Сегодня современные защитники – участники СВО – мужественно защищают Родину, продолжая подвиг поколения победителей. Как подчеркнул Президент Владимир Владимирович Путин, Россия была и будет преградой для нацизма и любых проявлений ненависти и разрушительных идей, – сказал, обращаясь к присутствующим, глава региона. – Все цели, поставленные Верховным Главнокомандующим, будут достигнуты. И залог этому – наше единство, любовь к Родине, уважение к подвигу предков и крепкая связь поколений».